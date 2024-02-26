26 февраля

25 февраля

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В районе Бурятии двухквартирный дом тушили три часа

В районе Бурятии двухквартирный дом тушили три часа
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
С огнём боролись 12 человек

Возгорание произошло вечером 25 февраля в пригородном Заиграевском районе. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в посёлке Заиграево полыхает двухквартирный жилой дом.

Туда отправились сотрудники 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и пожарные военной части, всего – 12 человек. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило одну из квартир.

На тушение ушло три часа. Задействовать пришлось четыре единицы техники. В итоге одно жилое помещение площадью в 40 квадратных метров сгорело. Во втором пострадала комната на 6 «квадратах». Обошлось без пострадавших. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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