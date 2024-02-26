В районе Бурятии двухквартирный дом тушили три часа

Происшествия, Фото: Агентство ГО и ЧС

С огнём боролись 12 человек



Возгорание произошло вечером 25 февраля в пригородном Заиграевском районе. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в посёлке Заиграево полыхает двухквартирный жилой дом.



Туда отправились сотрудники 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и пожарные военной части, всего – 12 человек. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило одну из квартир.



На тушение ушло три часа. Задействовать пришлось четыре единицы техники. В итоге одно жилое помещение площадью в 40 квадратных метров сгорело. Во втором пострадала комната на 6 «квадратах». Обошлось без пострадавших. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.