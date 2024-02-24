В Бурятии горел пустующий дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ущерб от пожара устанавливается



В жилом доме в городе Закаменск на улице Малагарская произошёл пожар.



Сообщение о происшествии поступило 23 февраля в 14:43. На момент прибытия пожарных над отопительной печью обгорела стена на площади один квадратный метр, сообщает группа «Закамна-инфо.24/7».



- Хозяин в данное время в доме не проживает. Ущерб устанавливается, - отметили в группе.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы отопительной печи.





