В Бурятии горел пустующий дом

Ущерб от пожара устанавливается
В жилом доме в городе Закаменск на улице Малагарская произошёл пожар.
Сообщение о происшествии поступило 23 февраля в 14:43. На момент прибытия пожарных над отопительной печью обгорела стена на площади один квадратный метр, сообщает группа «Закамна-инфо.24/7».
- Хозяин в данное время в доме не проживает. Ущерб устанавливается, - отметили в группе.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы отопительной печи.
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Происшествия, Фото:
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