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В Бурятии горел пустующий дом

В Бурятии горел пустующий дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб от пожара устанавливается

В жилом доме в городе Закаменск на улице Малагарская произошёл пожар.

Сообщение о происшествии поступило 23 февраля в 14:43. На момент прибытия пожарных над отопительной печью обгорела стена на площади один квадратный метр, сообщает группа «Закамна-инфо.24/7».

- Хозяин в данное время в доме не проживает. Ущерб устанавливается, - отметили в группе.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы отопительной печи.


пожар

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