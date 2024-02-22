В Иркутске пьяного водителя задержали на выезде из парковки





В Иркутске сотрудники ППС пресекли возможные негативные последствия, отстранив от управления иномаркой нетрезвого водителя. Инцидент произошёл 22 февраля в обеденное время.Сотрудники ППС обратили внимание на автомобиль Toyota Corolla, водитель которой мешал проезду на парковке Центрального рынка. От находящего за рулём машины мужчины исходил характерный запах алкоголя.- На место инцидента прибыли инспекторы ДПС, которые предложили пройти освидетельствования на состояние опьянения, однако 34-летний житель Эхирит-Булагатского района отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В отделе полиции мужчина объяснял, что хотел перепарковать машину и помочь другу.- Я вообще за рулём не пил. С пацанами стояли на остановочке, потом меня попросили перегнать машину. Сел, чуть-чуть перегнал и полицейские подъехали. Я не управлял, хотя начальник этой машины. Ничего не отрицаю, пил водочку. Если я хочу перепарковать машину, это что нарушение!? – возмущался задержанный.Сотрудники ГИБДД составили на правонарушителя административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. Его автомобиль помещён на штрафстоянку.В ближайшее время «начальника этой машины» ждёт суд и решение вопроса о лишении права управления транспортным средством.