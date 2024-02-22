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При пожаре в селе Бурятии погибли 16 куриц

При пожаре в селе Бурятии погибли 16 куриц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё огонь уничтожил три центнера сена

Крупное возгорание произошло в тункинском селе Туран. Там вспыхнули надворные постройки – курятник и стайка.

С пламенем боролись пятеро сотрудников пожарной части № 45 и ещё четверо – из ПЧ № 46. В огне погибли 16 куриц. Уничтожено оказалось и три центнера сена, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
пожар

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