Мужчину привлекали к административной ответственности за пьянки
МВД по Бурятии напомнили об ответственности за нарушение срока уплаты административного штрафа. Как оказалось, некоторые не спешат выплачивать его.
В 2023 году в Селенгинском районе Бурятии 28-летний местный житель 15 раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
- По результатам рассмотрения административных материалов вынесены административные штрафы на сумму восемь тысяч рублей. Ни один из наложенных административных штрафов добровольно правонарушителем не был уплачен, в связи с чем, в отношении него было составлено 12 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В итоге гражданин отбыл 30 суток ареста и обязан был уплатить административные штрафы в размере 12 тысяч рублей. На сегодняшний день судебными приставами принудительно взыскано с правонарушителя 4 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В 2023 году к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 1425 неплательщиков. Судами республики в отношении 545 правонарушителей вынесены постановления о наложении административного штрафа в двойном размере, 353 человека подвергнуты судом административному аресту, в отношении 297 правонарушителей приняты решения об обязательных работах.
В январе 2024 года составлено 80 протоколов об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которых наложено 45 административных штрафов, 17 административных арестов и 18 обязательных работ.
Жителя Бурятии арестовали за неуплату 15-и штрафов
Происшествия, Фото:
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