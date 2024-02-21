21 февраля

20 февраля

Популярное

Жителя Бурятии арестовали за неуплату 15-и штрафов

Жителя Бурятии арестовали за неуплату 15-и штрафов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину привлекали к административной ответственности за пьянки

МВД по Бурятии напомнили об ответственности за нарушение срока уплаты административного штрафа. Как оказалось, некоторые не спешат выплачивать его.

В 2023 году в Селенгинском районе Бурятии 28-летний местный житель 15 раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

- По результатам рассмотрения административных материалов вынесены административные штрафы на сумму восемь тысяч рублей. Ни один из наложенных административных штрафов добровольно правонарушителем не был уплачен, в связи с чем, в отношении него было составлено 12 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В итоге гражданин отбыл 30 суток ареста и обязан был уплатить административные штрафы в размере 12 тысяч рублей. На сегодняшний день судебными приставами принудительно взыскано с правонарушителя 4 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В 2023 году к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 1425 неплательщиков. Судами республики в отношении 545 правонарушителей вынесены постановления о наложении административного штрафа в двойном размере, 353 человека подвергнуты судом административному аресту, в отношении 297 правонарушителей приняты решения об обязательных работах.

В январе 2024 года составлено 80 протоколов об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которых наложено 45 административных штрафов, 17 административных арестов и 18 обязательных работ.



штраф административная ответственность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка лишилась своих сбережений, поверив мошенникам
Улан-удэнка лишилась своих сбережений, поверив мошенникам
Происшествия, 21.02.2024
Аферисты использовали распространённую схему обмана
На севере Бурятии вспыхнул гараж
На севере Бурятии вспыхнул гараж
Происшествия, 21.02.2024
К пожару привёл перекал печи 
Жительница Улан-Удэ вовлекла в наркобизнес 15-летнюю дочь
Жительница Улан-Удэ вовлекла в наркобизнес 15-летнюю дочь
Происшествия, 21.02.2024
Дома у подозреваемых нашли наркотиков на три с лишним миллиона 
За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий
За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий
Происшествия, 21.02.2024
Инспекторы ДПС задержали 20 пьяных водителей 
В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
Происшествия, 21.02.2024
Без благ цивилизации остались почти три тысячи человек 
В Иркутске ищут водителя, сбившего школьника на «зебре»
В Иркутске ищут водителя, сбившего школьника на «зебре»
Происшествия, 21.02.2024
Мальчик переходил дорогу вместе с отцом 
В Иркутской области горело кафе
Происшествия, 21.02.2024
Площадь пожара составила 400 квадратных метров 
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, 21.02.2024
83-летнего мужчину доставили в больницу 
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
Происшествия, 21.02.2024
Пострадавшую госпитализировали в БСМП
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
Происшествия, 21.02.2024
Мужчину с травмами госпитализировали 
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
Происшествия, 21.02.2024
Она зубами держала девочку за рукава одежды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^