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Жительница Улан-Удэ вовлекла в наркобизнес 15-летнюю дочь

Жительница Улан-Удэ вовлекла в наркобизнес 15-летнюю дочь
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Дома у подозреваемых нашли наркотиков на три с лишним миллиона

Следственным управлением УМВД России по Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении трёх местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах на территории города и районов Бурятии.

Преступников задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Фигуранты в возрасте 32 и 33 лет задержаны после распространения очередной партии запрещённых веществ в январе в столице региона.


- Установлено, что противоправную деятельность они вели с мая 2023 года. 32-летняя горожанка, узнав о «прибыльном заработке» в одном из мессенджеров, начала заниматься бесконтактным сбытом наркотиков, именуемым в народе «скоростью». Спустя месяц в качестве помощника она вовлекла в преступную схему своего сожителя, ещё месяцем позднее – 15-летнюю дочь, чья задача заключалась в переписке с оператором интернет-магазина. В это же время к их незаконному «бизнесу» по предложению улан-удэнки присоединился друг её сожителя, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По предварительному сговору они распространяли синтетические наркотики не только на территории Улан-Удэ, но и выезжали в районы республики: поднимали оптовые партии, раскладывали запрещённые вещества в тайники для конечных наркопотребителей и мелких закладчиков. Оперативники установили их причастность к 15 фактам наркопреступлений.



При задержании в автомашине подозреваемых, приобретённой, в том числе, на вырученные от противоправной деятельности средства, полицейские обнаружили колбу для курения наркотиков синтетического происхождения и два пластиковых контейнера с марихуаной. У злоумышленницы – сотовые телефоны, содержащие переписку с куратором.

При проверке показаний на местах закладок, а также из жилища супружеской пары сотрудники полиции изъяли около 720 граммов синтетических наркотиков, что составляет 1440 разовых доз. Их стоимость на «чёрном рынке» оценивается в 3 384 000 рублей.

Двое фигурантов ранее уже были судимы, в частности, один из них – за наркопреступление. Нигде не работают.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Решается вопрос об уголовном преследовании 32-летней женщины за вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетней, которая в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.

По ходатайству следствия мужчины заключены под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Горожанке грозит пожизненное лишение свободы.





наркотики

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