21 февраля

20 февраля

Популярное

В пригороде Улан-Удэ пострадал водитель «Хонды»

В пригороде Улан-Удэ пострадал водитель «Хонды»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилист съехал дороги

Во вторник, 20 февраля, в 19:30 часов в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель.

- 64-летний водитель автомашины «Хонда Фрид» следуя со стороны Улан-Удэ в направлении улуса Дабаты не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, 21.02.2024
83-летнего мужчину доставили в больницу 
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
Происшествия, 21.02.2024
Пострадавшую госпитализировали в БСМП
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
Происшествия, 21.02.2024
Мужчину с травмами госпитализировали 
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
Происшествия, 21.02.2024
Она зубами держала девочку за рукава одежды
В Бурятии под вечер произошло землетрясение
В Бурятии под вечер произошло землетрясение
Происшествия, 21.02.2024
На этот раз тряхнуло Курумканский район
В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
Происшествия, 20.02.2024
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм
Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм
Происшествия, 20.02.2024
Через них он проводил незаконные банковские операции
Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Происшествия, 20.02.2024
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести 
В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю
В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю
Происшествия, 20.02.2024
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Происшествия, 20.02.2024
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^