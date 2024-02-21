В пригороде Улан-Удэ пострадал водитель «Хонды»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автомобилист съехал дороги



Во вторник, 20 февраля, в 19:30 часов в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель.



- 64-летний водитель автомашины «Хонда Фрид» следуя со стороны Улан-Удэ в направлении улуса Дабаты не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.

