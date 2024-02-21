Автомобилист съехал дороги
Во вторник, 20 февраля, в 19:30 часов в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель.
- 64-летний водитель автомашины «Хонда Фрид» следуя со стороны Улан-Удэ в направлении улуса Дабаты не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
В пригороде Улан-Удэ пострадал водитель «Хонды»
Происшествия, Фото:
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