В Бурятии от общества изолировали школьников, устроивших погром в чужом доме



Этот инцидент произошёл минувшей осенью в еравнинском селе Сосново-Озёрское. Днём 18 сентября трое учеников местной СОШ № 2 незаконно пробрались в чужой дом на улице Первомайская и устроили там беспорядок. Хозяйка жилья понесла ущерб.



Возбуждать уголовное дело против школьников не стали, поскольку они ещё не достигли возраста уголовной ответственности. В суде пришли к выводу, что причиной противоправного поведения стало отсутствие контроля и должного внимания со стороны родителей. Воспитанием детей они не занимались и самоустранились, потому мальчики большую часть времени были предоставлены сами себе.



Несмотря на возраст, подростки неоднократно попадались на подобных поступках. А работа с ними органов профилактики и школы никакого эффекта не возымела. Потом ребят решили изолировать – двух из них решили на 30 суток поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Служители Фемиды удовлетворили иски отделения полиции, исходя из интересов юных злоумышленников – «в целях коррекции их поведения и предупреждения повторных общественно опасных деяний», рассказали в пресс-службе Еравнинского районного суда.



