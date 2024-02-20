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В Бурятии от общества изолировали школьников, устроивших погром в чужом доме

В Бурятии от общества изолировали школьников, устроивших погром в чужом доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их на месяц отправили в центр временного содержания несовершеннолетних
 
Этот инцидент произошёл минувшей осенью в еравнинском селе Сосново-Озёрское. Днём 18 сентября трое учеников местной СОШ № 2 незаконно пробрались в чужой дом на улице Первомайская и устроили там беспорядок. Хозяйка жилья понесла ущерб.

Возбуждать уголовное дело против школьников не стали, поскольку они ещё не достигли возраста уголовной ответственности. В суде пришли к выводу, что причиной противоправного поведения стало отсутствие контроля и должного внимания со стороны родителей. Воспитанием детей они не занимались и самоустранились, потому мальчики большую часть времени были предоставлены сами себе.
 
Несмотря на возраст, подростки неоднократно попадались на подобных поступках. А работа с ними  органов профилактики и школы никакого эффекта не возымела. Потом ребят решили изолировать – двух из них решили на 30 суток поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Служители Фемиды удовлетворили иски отделения полиции, исходя из интересов юных злоумышленников – «в целях коррекции их поведения и предупреждения повторных общественно опасных деяний», рассказали в пресс-службе Еравнинского районного суда.

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