В Забайкалье молодому экс-сотруднику УФСИН грозит колония









В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН по Забайкальскому краю 2003 года рождения. Он обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.- По версии следствия, обвиняемый, занимая должность младшего инспектора отдела безопасности ИК №5, превышая свои должностные полномочия, брал взятки от содержащихся в колонии осуждённых, за пронос на территорию режимного учреждения запрещённых предметов – мобильных телефонов, зарядных устройств к ним, сим-карт и прочего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.Всего в 2023 году обвиняемый, используя своё должностное положение, пронёс на территорию колонии шесть мобильных телефонов и зарядные устройства к ним. Запрещённые предметы передал троим осуждённым, от которых за свои незаконные действия получил в качестве взяток более 70 тысяч рублей.В сентябре 2023 года обвиняемого задержали сотрудники оперативного отдела колонии при попытке незаконного проноса в учреждение ещё трёх мобильных телефонов.- Следователи провели комплекс необходимых следственных действий. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. После возбуждения уголовного дела обвиняемый уволен из органов исполнения наказания по отрицательным основаниям, - отметили в Следкоме.Кроме того, по данному уголовному делу привлечены к уголовной ответственности трое осуждённых, которые давали взятки сотруднику УФСИН.Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы взятки.