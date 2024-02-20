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В Забайкалье молодому экс-сотруднику УФСИН грозит колония

В Забайкалье молодому экс-сотруднику УФСИН грозит колония
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он доставлял осуждённым телефоны

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН по Забайкальскому краю 2003 года рождения. Он обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, обвиняемый, занимая должность младшего инспектора отдела безопасности ИК №5, превышая свои должностные полномочия, брал взятки от содержащихся в колонии осуждённых, за пронос на территорию режимного учреждения запрещённых предметов – мобильных телефонов, зарядных устройств к ним, сим-карт и прочего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Всего в 2023 году обвиняемый, используя своё должностное положение, пронёс на территорию колонии шесть мобильных телефонов и зарядные устройства к ним. Запрещённые предметы передал троим осуждённым, от которых за свои незаконные действия получил в качестве взяток более 70 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года обвиняемого задержали сотрудники оперативного отдела колонии при попытке незаконного проноса в учреждение ещё трёх мобильных телефонов.

- Следователи провели комплекс необходимых следственных действий. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. После возбуждения уголовного дела обвиняемый уволен из органов исполнения наказания по отрицательным основаниям, - отметили в Следкоме.

Кроме того, по данному уголовному делу привлечены к уголовной ответственности трое осуждённых, которые давали взятки сотруднику УФСИН.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы взятки.


УФСИН взятка Забайкальский край превышение должностных полномочий

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