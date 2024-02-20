Там столкнулись легковые автомобили
Авария произошла во вторник, 20 февраля, в Мухоршибирском районе – в 12 километрах от села Мухоршибирь. На 543-ем километре федеральной трассы столкнулись два легковых автомобиля, рассказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Там пришлось ввести реверсивное движение. Известно, что в ДТП пострадали два взрослых человека. Их увезли в центральную районную больницу.
На федеральной трассе в Бурятии два человека пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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