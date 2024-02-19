На Левобережье в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка





Фото с места аварии выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации. Рассосалась пробка примерно через 20 минут.





Днём 19 февраля на Левом берегу в столице Бурятии произошло ДТП. На улице Иволгинская столкнулись два легковых автомобиля.Они заняли левый ряд на дороге по направлению в центр города. Движение там оказалось серьёзно затруднено.