На Левобережье в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка

Она рассосалась через 20 минут
Днём 19 февраля на Левом берегу в столице Бурятии произошло ДТП. На улице Иволгинская столкнулись два легковых автомобиля.
Они заняли левый ряд на дороге по направлению в центр города. Движение там оказалось серьёзно затруднено.
Фото с места аварии выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации. Рассосалась пробка примерно через 20 минут.
Она рассосалась через 20 минут
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