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На Левобережье в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка

На Левобережье в Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Она рассосалась через 20 минут

Днём 19 февраля на Левом берегу в столице Бурятии произошло ДТП. На улице Иволгинская столкнулись два легковых автомобиля.

Они заняли левый ряд на дороге по направлению в центр города. Движение там оказалось серьёзно затруднено. 

Фото с места аварии выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации. Рассосалась пробка примерно через 20 минут.

ДТП дороги

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