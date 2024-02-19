Улан-удэнец перевёл себе на счёт 30 тысяч рублей с украденного телефона



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона с последующей кражей 30 тысяч рублей. Преступления были совершены около года назад.



Следствие установило, что мужчина распивал спиртное в компании в квартире одного из участников застолья в Октябрьском районе. В процессе он неоднократно видел, как его собутыльник включал музыку на телефоне, вводя при этом графический ключ экрана блокировки. Кроме того, мужчина заметил на гаджете банковские смс-уведомления о поступлении денег на счёт.



Когда приятели вышли на балкон покурить, улан-удэнец стащил оставленное владельцем на столе мобильное устройство и спешно покинул помещение.

- В соседнем дворе он разблокировал чужой телефон и осуществил два перевода на сумму 30 тысяч рублей себе на карту. Похищенные деньги 22-летний подозреваемый потратил, а гаджет сдал в скупку. После чего стал скрываться от правоохранителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции отметили, что ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного общего образования. В содеянном молодой человек признался.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по краже семи тысяч рублей с банковского счета. Преступление было совершено с помощью чужого телефона в январе прошлого года.

