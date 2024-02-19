Пострадавшую с ожогами доставили в больницу
Вечером 18 февраля в городе Гусиноозерск загорелся частный дом на улице Серова. Огонь заметил прохожий и бросился на помощь. Здесь горел матрас, мужчина ликвидировал пожар на площади 1 квадратного метра. Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении, сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».
37-летнюю пострадавшая с термическими ожогами лица и шеи передали врачам скорой помощи.
- Своевременное обнаружение возгорания позволило очевидцу среагировать и спасти женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Днём того же дня соседи спасли мужчину в селе Аршан Тункинского района. Пожар охватил частный дом, котельную, гараж. Пожарные потушили огонь площади 120 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электросети.
С начала года в Бурятии ликвидированы 310 возгораний, в ходе которых погибли 20 человек, и столько же получили травмы.
- Главное управление МЧС России по Бурятии просит жителей быть внимательными в быту и соблюдать меры пожарной безопасности, - призывают в пресс-службе ведомства.
Житель Бурятии спас на пожаре женщину
Происшествия, Фото:
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