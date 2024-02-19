На границе Бурятии и Монголии «задержали» сухофрукты и грецкие орехи



Этот инцидент произошёл в Кяхтинском районе. Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с представителям Бурятской таможни выявили нарушения законодательства в сфере карантина растений на МАПП «Кяхта».



Как выяснилось, жители соседней Монголии пытались вывезти из страны 100 килограммов сушёных слив, 185 кило изюма, 20 – сушёных абрикосов, 48 – инжира и 45 кг грецких орехов без фитосанитарных сертификатов.



Сухофрукты и орехи вернули обратно в Россию для оформления необходимых документов, а на нарушителей возбудили два административных дела по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).

