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В Бурятии выявили «чёрного» лесоруба по следам снегохода

В Бурятии выявили «чёрного» лесоруба по следам снегохода
Происшествия,  Фото:РАЛХ
У него изъяли древесину, снегоход, сани и бензопилу

На телефон горячей линии лесной охраны позвонил мужчина, который сообщил о незаконной рубке в Прибайкальском районе Бурятии. Сотрудники лесничества выехали на место, где были обнаружены порубочные остатки, следы от снегохода и сани к нему. Лесники обратились в полицию, сообщили в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.

На место выехала следственно-оперативная группа. В это время мужчина на снегоходе вернулся на место преступления за оставленными в лесу санями. 40-летний житель признал свою вину. Часть древесины он успел продать, другая часть была изъята вместе со снегоходом, санями и бензопилой.

- Постоянного источника дохода он не имеет. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», ведётся следствие, - уточнили в МВД по Бурятии.

Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

черные лесорубы

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