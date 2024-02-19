В Бурятии выявили «чёрного» лесоруба по следам снегохода





На телефон горячей линии лесной охраны позвонил мужчина, который сообщил о незаконной рубке в Прибайкальском районе Бурятии. Сотрудники лесничества выехали на место, где были обнаружены порубочные остатки, следы от снегохода и сани к нему. Лесники обратились в полицию, сообщили в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.На место выехала следственно-оперативная группа. В это время мужчина на снегоходе вернулся на место преступления за оставленными в лесу санями. 40-летний житель признал свою вину. Часть древесины он успел продать, другая часть была изъята вместе со снегоходом, санями и бензопилой.- Постоянного источника дохода он не имеет. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», ведётся следствие, - уточнили в МВД по Бурятии.Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.