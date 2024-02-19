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В селе Бурятии с утра пораньше загорелся автомобиль

В селе Бурятии с утра пораньше загорелся автомобиль
Происшествия,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Он вспыхнул по неизвестным причинам

Возгорание произошло утром 19 февраля в Бичуре. На улице Юбилейная вспыхнул автомобиль Nissan Х-Trail, пишет «Бичура-инфо.24/7».

Сообщение об этом поступило в 7:38. На место выезжали сотрудники пожарной части № 35. Обошлось без пострадавших. Причина устанавливается.
возгорание автомобили

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