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В Бурятии на выходных поймали три десятка пьяных водителей

В Бурятии на выходных поймали три десятка пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Треть из них попались сотрудникам ГИБДД повторно

На минувших выходных в Бурятии зарегистрировали 29 аварий с механическими повреждениями. Кроме того, на дорогах республики выявили 642 нарушения ПДД.

Сотрудники ГИБДД задержали 33 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Из них 17 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 попались на пьяной езде уже второй раз за год.

пьяная езда ГИБДД ДТП

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