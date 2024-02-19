Треть из них попались сотрудникам ГИБДД повторно
На минувших выходных в Бурятии зарегистрировали 29 аварий с механическими повреждениями. Кроме того, на дорогах республики выявили 642 нарушения ПДД.
Сотрудники ГИБДД задержали 33 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Из них 17 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 11 попались на пьяной езде уже второй раз за год.
В Бурятии на выходных поймали три десятка пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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