Условно осуждённого улан-удэнца отправили за решётку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Молодой человек злостно нарушал, находясь на свободе



25-летнему жителю Улан-Удэ отменили условное осуждение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Установлено, что осуждённый состоял на учёте в уголовно-исполнительной инспекции с марта 2020 года и отбывал наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет за сбыт наркотических средств по приговору районного суда.



- С момента постановки на учёт молодой человек злостно не исполнял возложенные на него судом обязанности в виде обязательной ежемесячной явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отчёта о своём поведении, уведомлении о временных выездах за пределы Улан-Удэ, был привлечён к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За неоднократно допущенные нарушения условий и порядка отбывания наказания по представлениям инспекции судом ему четыре раза продлевался испытательный срок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, в связи с привлечением к административной ответственности за употребление наркотических веществ на него были возложены дополнительные обязанности.



Но это не оказало на молодого человека должного влияния, и он продолжил допускать нарушения.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом мнения прокурора отменил условное осуждение по приговору, направил мужчину отбывать 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе.



Осуждённый был взят под стражу в зале суда.



Постановление суда в законную силу не вступило.

