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Жителю Бурятии, который намыл золото на 3 млн, вынесли приговор

Жителю Бурятии, который намыл золото на 3 млн, вынесли приговор
Происшествия,  Фото:пресс-служба суда
Золото изъяли сотрудники УФСБ

Баунтовский районный суд рассмотрел дело нелегального вольного старателя.

Летом 2023 года 52-летний местный житель ручным способом нелегально намыл шлиховое золото. Всего ему удалось получить 625 граммов золота; стоимость такой партии превышает три миллиона рублей.

Добытый золотой песок он привёз домой. Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий его изъяли сотрудники УФСБ России по Бурятии.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и перевозке золота в крупном размере. Фигурант находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном,положительные характеристики, наличие на иждивении маленьких детей и совершеннолетнего сына-студента, благотворительную деятельность, болезненное состояние здоровья, отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Мужчине назначено условное лишение свободы на один год шесть месяцев, с испытательным сроком два года. Также он должен будет выплатить в доход государства штраф в 80 тысяч рублей.

Вещественные доказательства – шлиховое золото, изъятое сотрудниками УФСБ, обратили в доход государства.
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