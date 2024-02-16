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Улан-удэнец по дороге на рыбалку нашёл чужую карту и получил срок

Улан-удэнец по дороге на рыбалку нашёл чужую карту и получил срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина рассчитывался найденной картой

Житель Улан-Удэ приехал в Баргузинский район Бурятии на рыбалку к своему другу. По дороге к месту рыбалки горожанин нашёл чужую банковскую карту. Употребив спиртное, мужчина стал оплачивать свои покупки найденной банковской картой. Таким образом он причинил потерпевшей значительный ущерб.

В суде он пытался «отмазаться» и выдвинул свою версию произошедшего, однако по мере окончания судебного следствия признал свою вину в полном объёме.

Суд квалифицировал его действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчину приговорили к уловному лишению свободы, сообщили в Баргузинском районному суде.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор

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