В Бурятии девушка украла кошелёк и спрятала деньги в крупе

Кошелёк она сожгла в печи



Ночью 4 февраля в полицию обратилась 30-летняя жительница села Петропавловка Джидинского района Бурятии. Она сообщила, что из её рюкзака украли кошелёк с 15 тысячами рублей и банковскими картами.



Пропажу она обнаружила после поездки к родственнику в другое село, где поздним вечером в компании распивала спиртное. Вскоре полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя внучка хозяина дома.



Выяснилось, что во время застолья девушка услышала слова гостьи о том, что у неё есть деньги, и вызвалась проводить её до ворот ограды.



- Следуя за изрядно выпившей женщиной, она незаметно открыла её рюкзак и вынула кошелёк. Купюры девушка спрятала в банке с крупами, а от портмоне и банковских карт избавилась: сожгла в печи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В содеянном задержанная призналась.



В МВД отметили, что девушка нигде не учится и не работает, состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

