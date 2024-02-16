Кошелёк она сожгла в печи
Ночью 4 февраля в полицию обратилась 30-летняя жительница села Петропавловка Джидинского района Бурятии. Она сообщила, что из её рюкзака украли кошелёк с 15 тысячами рублей и банковскими картами.
Пропажу она обнаружила после поездки к родственнику в другое село, где поздним вечером в компании распивала спиртное. Вскоре полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя внучка хозяина дома.
Выяснилось, что во время застолья девушка услышала слова гостьи о том, что у неё есть деньги, и вызвалась проводить её до ворот ограды.
- Следуя за изрядно выпившей женщиной, она незаметно открыла её рюкзак и вынула кошелёк. Купюры девушка спрятала в банке с крупами, а от портмоне и банковских карт избавилась: сожгла в печи, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В содеянном задержанная призналась.
В МВД отметили, что девушка нигде не учится и не работает, состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии девушка украла кошелёк и спрятала деньги в крупе
Происшествия, Фото:
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