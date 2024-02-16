В Иркутске квартира загорелась из-за игрушки на батарейках













Вечером 15 февраля в Иркутске произошёл пожар в многоэтажном доме ЖК «Стрижи». Загорелась квартира на 15 этаже.Дома были только дети: 10-летняя девочка и мальчики, 12 и 3 лет.Увидев дым, дети тут же выбежали из квартиры и постучали в дверь соседей. Сосед пришёл на помощь: он забежал в кухню и потушил горящее кресло.Никто не пострадал.Дознаватели МЧС осмотрели квартиру и установили, что пожар произошёл из-за игрушки на батарейках.- Причиной послужило воспламенение батарейки в детской пластиковой игрушке, которая лежала на кресле в кухне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.