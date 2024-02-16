В Иркутске квартира загорелась из-за игрушки на батарейках

Дома в этот момент было трое детей
Вечером 15 февраля в Иркутске произошёл пожар в многоэтажном доме ЖК «Стрижи». Загорелась квартира на 15 этаже.
Дома были только дети: 10-летняя девочка и мальчики, 12 и 3 лет.
Увидев дым, дети тут же выбежали из квартиры и постучали в дверь соседей. Сосед пришёл на помощь: он забежал в кухню и потушил горящее кресло.
Никто не пострадал.
Дознаватели МЧС осмотрели квартиру и установили, что пожар произошёл из-за игрушки на батарейках.
- Причиной послужило воспламенение батарейки в детской пластиковой игрушке, которая лежала на кресле в кухне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Кошелёк она сожгла в печи
Дома в этот момент было трое детей
Нарушителя выдал характерный запах из салона автомобиля
Его подкупили взяткой в 15 тысяч рублей
Пожар произошёл на улице Лебедева
Он обвинял медиков, что они слишком долго ехали
На улице Смолина автомобиль врезался в людей, шедших по «зебре»
Водитель машины не справился с управлением
Для этого им пришлось задействовать специальный инструмент
В том числе он убил свою маму
Там может затопить несколько дворов
Потерпевший позвонил ему, увидев объявление в подъезде своего дома
Затем он бросил машину и попытался убежать
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Теперь ему придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей