16 февраля

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В Иркутске квартира загорелась из-за игрушки на батарейках

В Иркутске квартира загорелась из-за игрушки на батарейках
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дома в этот момент было трое детей

Вечером 15 февраля в Иркутске произошёл пожар в многоэтажном доме ЖК «Стрижи». Загорелась квартира на 15 этаже.

Дома были только дети: 10-летняя девочка и мальчики, 12 и 3 лет.

Увидев дым, дети тут же выбежали из квартиры и постучали в дверь соседей. Сосед пришёл на помощь: он забежал в кухню и потушил горящее кресло.

Никто не пострадал.


Дознаватели МЧС осмотрели квартиру и установили, что пожар произошёл из-за игрушки на батарейках.

- Причиной послужило воспламенение батарейки в детской пластиковой игрушке, которая лежала на кресле в кухне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. 


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