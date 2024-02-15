В Бурятии спасатели вскрыли дом с запертым там ребёнком

Для этого им пришлось задействовать специальный инструмент



Этот инцидент произошёл днём 15 февраля в тункинском селе Кырен. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что в запертом доме находится годовалый ребёнок. Как выяснилось, мама девочки ненадолго вышла во двор, оставив её одну, а малышка закрыла входную дверь изнутри на крючок.



Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно попасть в жильё и обратилась за помощью к сотрудникам БРПСС. Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейского аккуратно вскрыли дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента. С крохой всё было в порядке.



Девочку передали матери. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.