Для этого им пришлось задействовать специальный инструмент
Этот инцидент произошёл днём 15 февраля в тункинском селе Кырен. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что в запертом доме находится годовалый ребёнок. Как выяснилось, мама девочки ненадолго вышла во двор, оставив её одну, а малышка закрыла входную дверь изнутри на крючок.
Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно попасть в жильё и обратилась за помощью к сотрудникам БРПСС. Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейского аккуратно вскрыли дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента. С крохой всё было в порядке.
Девочку передали матери. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели вскрыли дом с запертым там ребёнком
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Для этого им пришлось задействовать специальный инструмент
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