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В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля «встали» трамваи

В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля «встали» трамваи
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На оживлённой улице произошло ДТП с двумя машинами

Дорожная авария случилась утром 15 февраля на одной из самых оживлённых городских улиц – Терешковой. Как сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ, между остановками «Русский драматический театр» и «Республиканская больница» столкнулись два автомобиля.

Один из них при этом оказался на трамвайных путях. Потому движение трамваев закрыли. В районе Терешковой «скопилось» несколько вагонов. Спустя полчаса движение восстановилось.
ДТП трамвай транспорт автомобили

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