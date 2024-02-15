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«В коматозе был»: Жителя Братска задержали за поджог школы

«В коматозе был»: Жителя Братска задержали за поджог школы
Происшествия,  Фото:МВД
Мужчина пошёл на преступление под воздействием наркотиков

Сотрудники полиции и УФСБ задержали мужчину по подозрению в поджоге школы в городе Братск Иркутской области.

13 февраля в жилом районе Порожский в Центральном округе Братска мужчина поджёг угол деревянного здания школы. Возгорание первым обнаружил охранник и тут же сообщил о происшествии в полицию.

Полицейские, прибыв на место, увидели, что одна из стен учебного заведения повреждена. При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный подошёл к школе, облил стену жидкостью и поджёг её.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Порожского района Братска. Он пояснил, что совершил данное деяние под воздействием запрещённых веществ, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



На допросе мужчина признался во всём и рассказал некоторые детали произошедшего.

- Ну, начудил в школе, с этим поджогом.
- Когда начудил?
- Не помню, в коматозе был. <…> Распивал алкоголь, употреблял курительные наркотики, после чего что-то произошло в моей голове, я пошёл поджигать школу. При этом из дома взял канистру с «отработкой», с отработанным маслом, облил угол школы и поджёг. Вещи спрятал в пакет и отдал соседу.

На задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога».

Мэр Братска Сергей Серебренников поблагодарил правоохранителей за оперативное раскрытие преступления.

- Информация о попытке поджога школы в Порожках встревожила братчан, было много обращений. Я докладываю, благодаря профессиональной, слаженной работе МВД города Братск, других правоохранительных органов, преступление раскрыто, злоумышленник найден, мотивы нам понятны. Благодарю оперативных сотрудников, всех, кто принимал участие в раскрытии этого преступления за чёткую работу, за профессионализм, за то, что вы такие преступления не оставляете нераскрытыми, - обратился Сергей Серебренников.
Поджог умышленное повреждение имущества школа

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