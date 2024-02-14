Пожар произошёл в Бичурском районе
Ночью 13 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии.
Когда на место прибыл дежурный караул 36-й пожарной части, горело потолочное перекрытие внутри дома. Пожар ликвидировали в течение 4 минут на площади 1 кв.м.
- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие. В результате произошёл перекал печной трубы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ночью в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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