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Ночью в Бурятии едва не сгорел жилой дом

Ночью в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Бичурском районе

Ночью 13 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии.

Когда на место прибыл дежурный караул 36-й пожарной части, горело потолочное перекрытие внутри дома. Пожар ликвидировали в течение 4 минут на площади 1 кв.м.

- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие. В результате произошёл перекал печной трубы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар

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