Убийца вместе с родственниками замыл следы крови
Ночью 13 февраля в Улан-Удэ по пути в больницу в машине скорой помощи скончался 33-летний мужчина. Он умер от ножевых ранений груди и живота.
Следователи уже установили и задержали подозреваемого – 27-летнего приятеля погибшего.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, преступление произошло ночью в квартире дома на улице Московская. Молодой человек в квартире своей матери распивал алкоголь с приятелем, а вскоре поссорился с ним. Пьяный парень схватил нож и нанёс другу удары в грудь, живот и по руке.
Раненый смог выбежать из квартиры на улицу. Он спрятался во дворе за мусорными баками, где позже потерял сознание. Нашёл истекающего кровью мужчину прохожий и вызвал ему скорую помощь.
Установлено, что в это время убийца вместе с родственниками замывал следы крови в квартире и подъезде.
- Место преступления удалось установить благодаря работе служебно-розыскной собаки. В дальнейшем при тщательном осмотре в квартире были обнаружены улики, - уточнили в следственном управлении.
Задержанному горожанину предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, на допросе он уже не стал отпираться и дал подробные показания.
В Улан-Удэ служебная собака вывела на убийцу
Происшествия, Фото:
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