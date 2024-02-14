В Улан-Удэ служебная собака вывела на убийцу

Убийца вместе с родственниками замыл следы крови



Ночью 13 февраля в Улан-Удэ по пути в больницу в машине скорой помощи скончался 33-летний мужчина. Он умер от ножевых ранений груди и живота.



Следователи уже установили и задержали подозреваемого – 27-летнего приятеля погибшего.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, преступление произошло ночью в квартире дома на улице Московская. Молодой человек в квартире своей матери распивал алкоголь с приятелем, а вскоре поссорился с ним. Пьяный парень схватил нож и нанёс другу удары в грудь, живот и по руке.



Раненый смог выбежать из квартиры на улицу. Он спрятался во дворе за мусорными баками, где позже потерял сознание. Нашёл истекающего кровью мужчину прохожий и вызвал ему скорую помощь.



Установлено, что в это время убийца вместе с родственниками замывал следы крови в квартире и подъезде.



- Место преступления удалось установить благодаря работе служебно-розыскной собаки. В дальнейшем при тщательном осмотре в квартире были обнаружены улики, - уточнили в следственном управлении.



Задержанному горожанину предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, на допросе он уже не стал отпираться и дал подробные показания.

