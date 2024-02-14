В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от снегохода

























Прибайкальские полицейские раскрыли незаконную рубку леса в особо крупном размере. Задержан 40-летний житель села Ильинка.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, сотрудники лесхоза обнаружили незаконную рубку днём 13 февраля и обратились в полицию. В труднопроходимой лесной местности вырубили сосны, берёзы и лиственницы. Причинённый ущерб составил более 405 тысяч рублей.На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили порубочные остатки, следы от снегохода и сани к нему.Полицейские проследовали по следам, которые оставили гусеницы снегохода. Так они вышли в Ильинку и лицом к лицу встретились с подозреваемым. Мужчина на снегоходе ехал прямо навстречу полицейским.Как выяснилось позднее, он направлялся за сломавшимися в лесу санями.- 40-летний житель Ильинки признался, что двумя днями вырубил деревья без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Большую часть древесины он продал. Другая в виде сортиментов изъята из ограды его дома, - уточнили в министерстве внутренних дел.Также у мужчины изъяли бензопилу и снегоход с санями.Отметим, постоянного источника дохода он не имеет. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», ведётся следствие.