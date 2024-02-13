Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках
6 февраля в полицию с заявлением о грабеже обратилась 33-летняя жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что неизвестный на детской площадке ограбил её девятилетнюю дочь, отняв сотовый телефон.
- Школьница сидела на лавочке и просматривала соцсети. Злоумышленник вместе с другим мужчиной сначала прошёл мимо. Затем, остановившись неподалёку и выкурив сигарету, вернулся, выхватил из рук девочки гаджет и скрылся, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские установили приметы подозреваемого. Позднее его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Выяснилось, что грабитель – 19-летний Джидинского района. Он приехал в столицу республики поправить своё финансовое положение. Однако работу найти не смог и потому пошёл на грабёж. Телефон девочки он сдал в скупку.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественное преступление. Грабёж он совершил, будучи условно осужденным за наркопреступление. Теперь на него вновь возбудили уголовное дело.
В Улан-Удэ на детской площадке ограбили 9-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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