В Улан-Удэ возбудили дело на иностранца, пытавшегося подкупить полицейских

Взятку он пытался дать в пассажирском поезде



В пассажирском поезде сообщением «Москва - Чита» 33-летний иностранец пытался подкупить транспортных полицейских, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Сообщается, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья нарушил требования миграционного законодательства РФ. Этот факт обнаружили транспортные полицейские, сопровождавшие поезд.



Тогда мужчина и предложил им взятку в 1,5 тысяч, чтобы те не составляли административный протокол.



На станции Улан-Удэ пассажиру было отказано в проезде, его доставили в линейный отдел.



Иностранец будет привлечён к уголовной ответственности за покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает до года лишения свободы.

