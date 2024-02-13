Взятку он пытался дать в пассажирском поезде
В пассажирском поезде сообщением «Москва - Чита» 33-летний иностранец пытался подкупить транспортных полицейских, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Сообщается, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья нарушил требования миграционного законодательства РФ. Этот факт обнаружили транспортные полицейские, сопровождавшие поезд.
Тогда мужчина и предложил им взятку в 1,5 тысяч, чтобы те не составляли административный протокол.
На станции Улан-Удэ пассажиру было отказано в проезде, его доставили в линейный отдел.
Иностранец будет привлечён к уголовной ответственности за покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает до года лишения свободы.
В Улан-Удэ возбудили дело на иностранца, пытавшегося подкупить полицейских
Происшествия, Фото:
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