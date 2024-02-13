13 февраля

12 февраля

Популярное

В Улан-Удэ возбудили дело на иностранца, пытавшегося подкупить полицейских

В Улан-Удэ возбудили дело на иностранца, пытавшегося подкупить полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взятку он пытался дать в пассажирском поезде

В пассажирском поезде сообщением «Москва - Чита» 33-летний иностранец пытался подкупить транспортных полицейских, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщается, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья нарушил требования миграционного законодательства РФ. Этот факт обнаружили транспортные полицейские, сопровождавшие поезд.

Тогда мужчина и предложил им взятку в 1,5 тысяч, чтобы те не составляли административный протокол.

На станции Улан-Удэ пассажиру было отказано в проезде, его доставили в линейный отдел.

Иностранец будет привлечён к уголовной ответственности за покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает до года лишения свободы.
покушение на дачу взятки должностному лицу транспортная полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии насобирала полсотни штрафов за нарушения ПДД
Жительница Бурятии насобирала полсотни штрафов за нарушения ПДД
Происшествия, 13.02.2024
Женщина «налихачила» на 32 тысячи в Красноярском крае

В Улан-Удэ вынесли приговор ОПГ домушников
В Улан-Удэ вынесли приговор ОПГ домушников
Происшествия, 13.02.2024
Они орудовали в столице Бурятии и в пригородных районах
Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон
Закрыто движение на ледовой переправе на остров Ольхон
Происшествия, 13.02.2024
Движение транспорта приостановлено из-за трещины на льду
В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка
В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка
Происшествия, 12.02.2024
Замерзающего детёныша сняли с верхушки электроопоры
В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача
В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача
Происшествия, 12.02.2024
Как выяснилось, нетрезвый водитель никогда не имел водительских прав
В Забайкалье на пожаре погибли две женщины
В Забайкалье на пожаре погибли две женщины
Происшествия, 12.02.2024
В крае за выходные дни ликвидировали 18 пожаров
В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек
В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек
Происшествия, 12.02.2024
Полицейские предупредили граждан о хищнике вблизи Листвянки
В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации
В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации
Происшествия, 12.02.2024
Его обвинили в хищении бюджета и незаконной предпринимательской деятельности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^