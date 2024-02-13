Жительница Бурятии насобирала полсотни штрафов за нарушения ПДД

Женщина «налихачила» на 32 тысячи в Красноярском крае



С 47-летней уроженки Еравнинского района Бурятии взыскали внушительную сумму за несоблюдение правил дорожного движения. Она оказалась заядлой нарушительницей, собрав 51 штраф ГИБДД, причём все до одного – в Красноярском крае. Об этом рассказали в республиканском управлении федеральной службы судебных приставов.



Женщина попадала под прицелы камер фото- и видеофиксации с 2022 года, но платить по счетам не торопилась. Акты по делам об административном правонарушении направили в УФССП по Бурятии для принудительного взыскания.



По месту регистрации нарушительницу обнаружить не удалось. После проверки имущественного положения выяснилось, что у неё имеется автомобиль. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с машиной, а банковские счета женщины арестовали. С них в итоге удалось взыскать деньги для полной оплаты штрафов – это 32 тысячи рублей.



