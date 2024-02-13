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Село в Бурятии из-за крупной аварии лишилось отопления

Село в Бурятии из-за крупной аварии лишилось отопления
Происшествия,  Фото:Кабанск-инфо.24/7»
Люди сидели без него до ночи

Вечером 10 февраля в кабанском селе Выдрино произошла коммунальная авария – там из-за порыва на трубопроводе исчезло отопление. Без него остались десять многоквартирных домов, где проживают 205 человек, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

К устранению последствий привлекли сотрудников МУП «Тепловодсети». Они нашли место прорыва и приступили к земляным, а затем – и к сварочным работам. Ночью 11-го числа теплоснабжение в Выдрино восстановили.


коммунальная авария отопление

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