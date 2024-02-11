В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО

Его заключили под стражу на два месяца



В минувшую пятницу, 9 февраля, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему сотруднику ГИБДД. Ему вменяют превышение должностных полномочий – по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, обвиняемый, будучи начальником регистрационно-экзаменационного отделения районного ГИБДД, незаконно вносил в экзаменационные листы и другие документы сведения об успешной сдаче экзамена на управление транспортным средством. Водительские удостоверения он выдавал просто так, без экзаменов.



По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца – до 8 апреля. Постановление ещё не вступило в законную силу.