За год погиб 21 пешеход
В 2023 году в Бурятии произошло 287 наездов на пешеходов. Погиб 21 человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Основное количество таких аварий совершено в Улан-Удэ (183 факта), Иволгинском (17 происшествий), Кяхтинском (15) и Кабанском (10) районах.
- При этом практически половина наездов на пеших участников дорожного движения (120 ДТП) произошли по вине водителей транспортных средств, нарушивших правила проезда пешеходных переходов и не предоставивших им преимущественного движения. По вине самих пешеходов зарегистрировано 96 происшествий, - отметили в МВД.
С 12 по 16 февраля Госавтоинспекция проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В рейды выйдут группы из нарядов ДПС, сотрудников ПДН, участковых уполномоченных полиции, вневедомственной охраны Росгвардии и дружинников.
В Бурятии назвали районы, где чаще всего сбивают пешеходов
Происшествия, Фото:
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