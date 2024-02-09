В Улан-Удэ пьяный водитель положил в машину ДПС взятку







Материал по факту склонения полицейского к коррупционным правонарушениям передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела.



По данным министерства внутренних дел, в 2023 году в Бурятии было возбуждено три уголовных дела на пьяных водителей, склонявших к взяткам инспекторов ДПС.



Справка:



Дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.



В случае коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД необходимо сообщить по телефону доверия регионального МВД: 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка.





В Улан-Удэ мужчина попытался подкупить автоинспекторов, чтобы избежать лишения прав за пьяную езду.Инцидент произошёл вечером 5 февраля. На улице Туполева сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота Королла Филдер». За рулём находился 35-летний житель Забайкальского края.Поскольку от мужчины пахло алкоголем, автоинспекторы предложили алкотестер.Выяснив, что водитель нетрезв, инспекторы стали составлять на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Тогда мужчина и попытался дать им взятку.- Мужчина предложил взятку полицейским: достал денежную купюру номиналом в 5 тысяч рублей и положил на приборную панель служебного автомобиля. Сотрудник ДПС предупредил: попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. Однако водитель продолжил противоправные действия. Автоинспектор сообщил о произошедшем в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.