09 февраля

08 февраля

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель положил в машину ДПС взятку

В Улан-Удэ пьяный водитель положил в машину ДПС взятку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Взятку попытался дать приезжий из Забайкальского края

В Улан-Удэ мужчина попытался подкупить автоинспекторов, чтобы избежать лишения прав за пьяную езду.

Инцидент произошёл вечером 5 февраля. На улице Туполева сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота Королла Филдер». За рулём находился 35-летний житель Забайкальского края.

Поскольку от мужчины пахло алкоголем, автоинспекторы предложили алкотестер.

Выяснив, что водитель нетрезв, инспекторы стали составлять на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Тогда мужчина и попытался дать им взятку.

- Мужчина предложил взятку полицейским: достал денежную купюру номиналом в 5 тысяч рублей и положил на приборную панель служебного автомобиля. Сотрудник ДПС предупредил: попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. Однако водитель продолжил противоправные действия. Автоинспектор сообщил о произошедшем в дежурную часть и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

 
Материал по факту склонения полицейского к коррупционным правонарушениям передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

По данным министерства внутренних дел, в 2023 году в Бурятии было возбуждено три уголовных дела на пьяных водителей, склонявших к взяткам инспекторов ДПС.

Справка:

Дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.

В случае коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД необходимо сообщить по телефону доверия регионального МВД: 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка.

взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с утра пораньше «встали» трамваи
В Улан-Удэ с утра пораньше «встали» трамваи
Происшествия, 09.02.2024
Пассажирам пришлось высаживаться из вагона на мороз

В Бурятии снова произошло землетрясение
В Бурятии снова произошло землетрясение
Происшествия, 09.02.2024
На этот раз в республике тряхнуло Курумканский район

Тува обратилась к Бастрыкину для проверки гибели бывшего уланудэнца
Тува обратилась к Бастрыкину для проверки гибели бывшего уланудэнца
Происшествия, 08.02.2024
Тело пропавшего после госпитализации уроженца Тувы было найдено через полтора месяца
В Улан-Удэ поймали опытного закладчика
В Улан-Удэ поймали опытного закладчика
Происшествия, 08.02.2024
Тайники с наркотики он оборудовал на улицах частного сектора
Из огня в дацане в Бурятии спасли священные книги и статую Будды
Из огня в дацане в Бурятии спасли священные книги и статую Будды
Происшествия, 08.02.2024
А буддийскому храму теперь потребуется капитальный ремонт
На вокзале в Улан-Удэ Гертруда вычислила наркомана
На вокзале в Улан-Удэ Гертруда вычислила наркомана
Происшествия, 08.02.2024
Она указала на него сигнальной позой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^