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В Бурятии стали реже убивать, но чаще разбойничать

В Бурятии стали реже убивать, но чаще разбойничать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также возросло количество мошенничеств

В январе 2024 года в Бурятии зарегистрировано 1 475 преступлений, что на 0,1 % больше, чем за тот же период 2023 года. Статистические данные предоставила республиканская прокуратура.

Анализ показал, что сократилось количество убийств и покушений на убийство (-36,4 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-75 %), краж (-20,8 %), грабежей (-36,4 %), хулиганств (- 50 %).

В то же время за январь отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений (+5,7 %), разбоев (+150 %), мошенничеств (+20 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+54 %), оружия (+116,7 %).

Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-23,5 %), несовершеннолетними или при их соучастии (-37,8 %), лицами, ранее совершавшими преступления (-6,1 %), а также в состоянии алкогольного опьянения (-12 %).

- Сохраняется динамика роста количества преступлений, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем месяце зарегистрированы 446 таких преступлений (+ 52,7 %), - уточнили в прокуратуре Бурятии.

прокуратура преступность убийство разбой

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