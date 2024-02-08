Также возросло количество мошенничеств
В январе 2024 года в Бурятии зарегистрировано 1 475 преступлений, что на 0,1 % больше, чем за тот же период 2023 года. Статистические данные предоставила республиканская прокуратура.
Анализ показал, что сократилось количество убийств и покушений на убийство (-36,4 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-75 %), краж (-20,8 %), грабежей (-36,4 %), хулиганств (- 50 %).
В то же время за январь отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений (+5,7 %), разбоев (+150 %), мошенничеств (+20 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+54 %), оружия (+116,7 %).
Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-23,5 %), несовершеннолетними или при их соучастии (-37,8 %), лицами, ранее совершавшими преступления (-6,1 %), а также в состоянии алкогольного опьянения (-12 %).
- Сохраняется динамика роста количества преступлений, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем месяце зарегистрированы 446 таких преступлений (+ 52,7 %), - уточнили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии стали реже убивать, но чаще разбойничать
Происшествия, Фото:
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