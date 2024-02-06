Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции

Вора задержали хозяева дома и соседи



Жители Тарбагатайского района Бурятии сами поймали и сдали полицейским домушника. Им оказался 51-летний житель села Нижний Саянтуй, ранее неоднократно судимый за имущественные и наркопреступления.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в начале января мужчина на время попросил у знакомой болгарку и электролобзик. Однако инструменты не вернул, а продал на рынке в Улан-Удэ. Звонки же женщины игнорировал и всячески избегал контакта с ней.



Спустя пару недель мужчина совершил ещё одну кражу. Три дня наведывался в строящийся дом в ДНТ.



- Полагая, что хозяева жилища проживают на другом адресе, гражданин днём выносил из помещения стройинструменты и другое имущество: набор автомобильных ключей, автокрепления для перевозки лыж. Их затем за бесценок сдавал в ломбард, - сообщили в министерстве внутренних дел.



При очередной такой «вылазке» вора заметили соседи. Они позвонили владельцам дома, которые находились на работе, сообщили, что по их участку бродит неизвестный.



Хозяева тут же приехали на место. Вместе с соседями они догнали вора, пустившегося наутёк. Мужчина пытался убежать вместе сварочным аппаратом и компрессором для накачки шин.



Граждане позвонили в полицию, а затем передали задержанного приехавшим сотрудникам.



Украденное из дома имущество полицейские изъяли, в том числе, из ломбарда.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В МВД отметили, что подозреваемый нигде не работает и проживает с родителями.

