В Улан-Удэ пьяного водителя остановили выстрелами по колёсам





Вечером 1 февраля экипаж ДПС на улице Бабушкина в Улан-Удэ заметил автомобиль «Тойота Ипсум», совершавший опасные манёвры. Водитель выезжал на полосу встречного движения, создавая опасность для других автомобилистов.Сотрудники полиции попытались остановить иномарку, однако поданный автоинспектором сигнал водитель проигнорировал и лишь резко увеличил скорость.Автоинспекторы начали преследование. На неоднократные требования инспекторов ДПС остановиться нарушитель не реагировал и только прибавлял газу.Оставили его только простреленные колёса.- За пределами населённого пункта автоинспекторы, руководствуясь федеральным законом «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Сделав предупредительный выстрел, сотрудник полиции произвёл серию прицельных выстрелов по скатам колёс машины. Автомобиль остановился только после повреждения колёс. За рулём транспортного средства находился 38-летний улан-удэнец с признаками опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.При помощи алкотестера полицейские провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 0,65 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль изъяли и отправили на специализированную штрафстоянку.За своё поведение пьяный автомобилист извинился перед стражами порядка.-Ну, сто граммов выпил и доехал до магазина.- И за руль сели?- Да.- Вы знаете, что управление транспортом в состоянии опьянения запрещено?- Да.- А зачем сели?- Ну всё, извиняюсь.По факту правомерности применения табельного оружия будет проведена служебная проверка. Предварительно, всё правомерно.