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Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры

Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию строгого режима

Житель Улан-Удэ признан виновным в краже.

Находясь в квартире, мужчина воспользовался отсутствием владельцев жилья, и продал незнакомцу бытовую технику: и холодильник стоимостью 12 000 рублей и стиральную машинку за 5 000 рублей.

- По совокупности преступлений путём частичного сложения по данному приговору и по приговору Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 12 июля 2023 года, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

суд приговор кража

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