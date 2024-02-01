Мужчину отправили в колонию строгого режима
Житель Улан-Удэ признан виновным в краже.
Находясь в квартире, мужчина воспользовался отсутствием владельцев жилья, и продал незнакомцу бытовую технику: и холодильник стоимостью 12 000 рублей и стиральную машинку за 5 000 рублей.
- По совокупности преступлений путём частичного сложения по данному приговору и по приговору Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 12 июля 2023 года, назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец продал стиралку и холодильник из чужой квартиры
Происшествия, Фото:
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