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В Улан-Удэ мошенник в камуфляже представлялся участником СВО

В Улан-Удэ мошенник в камуфляже представлялся участником СВО
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он неделю жил в отеле и предъявлял фейковые чеки об оплате

Полицейские задержали 28-летнего жителя столицы Бурятии, подозреваемого в мошенничестве.

По данным МВД, в октябре 2023 года молодой человек, одетый в камуфлированную одежду и представившийся участником СВО, обманул администраторов одной из гостиниц Улан-Удэ. Вместе с товарищем он снял на сутки номер и заказал сауну. Услугу тогда оплатил приятель.

После того, как друг ушёл, молодой человек познакомился с другими постояльцами и несколько раз продлевал проживание в отеле. При этом вначале рассчитался за услуги сам.

- Позже он осуществлял оплату с помощью чужих гаджетов: вставлял свою сим-карту в мобильное устройство, после чего показывал администратору квитанцию о якобы переводе денег. Работников заведения он сразу предупреждал о возможной задержке в перечислении средств на счет: её подозреваемый объяснял якобы проверкой переводов участников спецоперации, которая может затянуться на 3-5 дней. Спустя неделю проживания в гостинице, сопровождающегося покупкой и распитием спиртного, клиент скрылся: вышел покурить и не вернулся. Предоставленные им чеки об оплате, как выяснилось позднее, оказались фейковыми. Общий ущерб составил около 68 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские установили личность подозреваемого и выслали ориентировку наружным нарядам и коллегам в соседние регионы. Лжевоенного нашли и задержали Иркутске.

В полиции отмечают, что ранее молодой человек был неоднократно судим за мошенничество, кражи, грабёж и даже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июле прошлого года. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанного заключили под стражу.

Полицейские полагают, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям. Информация проверяется.


мошенничество

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