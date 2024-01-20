В Улан-Удэ горел двухэтажный дом

Дом выгорел на площади 64 квадратных метра



В первой половине дня 20 января загорелся двухэтажный жилой дом в садовом некоммерческом товариществе «Пищевик» в Улан-Удэ.



На момент прибытия пожарных полностью был охвачен первый этаж здания с переходом на второй. Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 64 квадратных метра, дом выгорел изнутри полностью, крыша частично повреждена.



Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.



