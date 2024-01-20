Дом выгорел на площади 64 квадратных метра
В первой половине дня 20 января загорелся двухэтажный жилой дом в садовом некоммерческом товариществе «Пищевик» в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных полностью был охвачен первый этаж здания с переходом на второй. Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 64 квадратных метра, дом выгорел изнутри полностью, крыша частично повреждена.
Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
В Улан-Удэ горел двухэтажный дом
Происшествия, Фото:
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