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Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей

Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина успела сообщить номер банковской карты и пришедшие в смс коды

67-летняя улан-удэнка едва не лишилась около полумиллиона рублей, попытавшись заработать на прохождении опроса банка. Она обратилась в полицию Октябрьского района 17 января.

Женщина рассказала, что поздним вечером в мессенджере от знакомой получила ссылку. За вознаграждение в пять тысяч рублей предлагалось пройти опрос банковской организации. Пенсионерка, желая лёгких денег, ответила на все вопросы.

После в выпавшем поле женщина ввела свои персональные и контактные данные, номер банковской карты, а также пришедшие в смс коды.

Утром она решила проверить, пришли ли ей заработанные деньги, но вместо этого женщина увидела списание собственных средств в размере свыше 470 тысяч рублей.

- Сразу же гражданка, поняв, что подверглась мошенническим действиям, позвонила на горячую линию банка: учреждение отменило транзакцию и вернуло деньги на счёт, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В МВД отметили, что женщина работает бухгалтером.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Все обстоятельства устанавливаются.
мошенничество

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