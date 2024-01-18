Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина успела сообщить номер банковской карты и пришедшие в смс коды



67-летняя улан-удэнка едва не лишилась около полумиллиона рублей, попытавшись заработать на прохождении опроса банка. Она обратилась в полицию Октябрьского района 17 января.



Женщина рассказала, что поздним вечером в мессенджере от знакомой получила ссылку. За вознаграждение в пять тысяч рублей предлагалось пройти опрос банковской организации. Пенсионерка, желая лёгких денег, ответила на все вопросы.



После в выпавшем поле женщина ввела свои персональные и контактные данные, номер банковской карты, а также пришедшие в смс коды.



Утром она решила проверить, пришли ли ей заработанные деньги, но вместо этого женщина увидела списание собственных средств в размере свыше 470 тысяч рублей.



- Сразу же гражданка, поняв, что подверглась мошенническим действиям, позвонила на горячую линию банка: учреждение отменило транзакцию и вернуло деньги на счёт, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В МВД отметили, что женщина работает бухгалтером.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Все обстоятельства устанавливаются.

