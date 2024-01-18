Женщина успела сообщить номер банковской карты и пришедшие в смс коды
67-летняя улан-удэнка едва не лишилась около полумиллиона рублей, попытавшись заработать на прохождении опроса банка. Она обратилась в полицию Октябрьского района 17 января.
Женщина рассказала, что поздним вечером в мессенджере от знакомой получила ссылку. За вознаграждение в пять тысяч рублей предлагалось пройти опрос банковской организации. Пенсионерка, желая лёгких денег, ответила на все вопросы.
После в выпавшем поле женщина ввела свои персональные и контактные данные, номер банковской карты, а также пришедшие в смс коды.
Утром она решила проверить, пришли ли ей заработанные деньги, но вместо этого женщина увидела списание собственных средств в размере свыше 470 тысяч рублей.
- Сразу же гражданка, поняв, что подверглась мошенническим действиям, позвонила на горячую линию банка: учреждение отменило транзакцию и вернуло деньги на счёт, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В МВД отметили, что женщина работает бухгалтером.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Все обстоятельства устанавливаются.
Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина успела сообщить номер банковской карты и пришедшие в смс коды
Она не простояла и суток
Инцидент произошёл в райцентре
Нападение произошло в кафе
Приграничный посёлок в республике тряхнуло на три балла
Ранее видео появилось в соцсетях
Суд оставил Дмитрия Скакалина под стражей
Электричество вернётся к потребителям ориентировочно к обеду
Преступника задержали росгвардейцы
Следователи проводят доследственную проверку
Наезд произошёл в конце прошлого года
На мужчину составили три протокола
Инцидент случился вечером в среду
Происшествия, 17.01.2024
Они их избили, задушили и изрубили топором
Происшествия, 17.01.2024
Он ушёл из дома и не вернулся