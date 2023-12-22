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В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина напал на жертву под выдуманным предлогом

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на 33-летнего улан-удэнца, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Преступление произошло поздним вечером 20 декабря в квартире, где компания распивала спиртное. На мужчину напал ранее незнакомый ему 59-летний участник застолья.

- Мужчина начал предъявлять к потерпевшему претензии относительно якобы его причастности к ранее совершённым в отношении хозяйки жилища противоправным действиям. Однако заявитель всё отрицал. Словесный конфликт перерос в драку. Отбиваясь от оппонента, злоумышленник схватил со стола нож и, размахивая им и нанося порезы, стал угрожать расправой. Агрессивно настроенный гражданин вынудил горожанина в качестве «расплаты за содеянное» перечислить на счёт хозяйки квартиры 30 тысяч рублей. Затем, ударив его по голове бутылкой, потребовал дополнительного перевода аналогичной суммы, - рассказали в МВД.

Звонок в полицию поступил после того, как потерпевший ушёл домой. Оперативники прибыли в квартиру и задержали нападавшего, который продолжал распивал алкоголь. Часть денег он уже успел потратить на выпивку, остальное полицейские изъяли.

Ранее задержанный был неоднократно судим за грабежи, разбои, преступления против жизни и здоровья и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

разбой

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