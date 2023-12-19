Мужчину заключили под стражу
Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже имущества из гостиниц. Им оказался 61-летний гражданин без определённого места жительства.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, мужчина, периодически проживавший в гостиницах, похищал гаджеты, когда распивал спиртное с другими постояльцами. Он употреблял алкоголь либо в своём номере, либо в номере компаньонов. Просыпаясь к утру, жертвы не обнаруживали на месте ни гаджетов, ни нового приятеля.
Общий причинённый ущерб составил около 56 тысяч рублей.
Телефоны вор сбывал, а на вырученные деньги продолжал увеселительные мероприятия. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», фигурант заключен под стражу.
В Улан-Удэ бомж воровал в гостиницах
Происшествия, Фото:
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