В Бурятии вынесли приговор по делу о контрабанде 5 тысяч патронов

Их незаконно пытались вывезти в Монголию



Трое жителей Бурятии предстали перед судом за незаконный оборот боеприпасов и их контрабанду.



В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» таможенники обнаружили тайник в автомобиле, который следовал из России в Монголию. В машине жителя Бурятии нашли 5 тысяч патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия.



В ходе расследования было установлено, что у задержанного есть подельник, с которым он действовал в сговоре. Выяснилось, что мужчины вместе продумали план контрабанды, а боеприпасы они приобрели у третьего фигуранта дела.



Кяхтинский районный суд и Советский районный суд Улан-Удэ признали всех трёх виновными. Двое из них получили по шесть лет лишения свободы условно и штрафы в 160 и 150 тысяч рублей соответственно. Третий подсудимый – пять лет лишения свободы условно.

