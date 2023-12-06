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В Бурятии вынесли приговор по делу о контрабанде 5 тысяч патронов

В Бурятии вынесли приговор по делу о контрабанде 5 тысяч патронов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их незаконно пытались вывезти в Монголию

Трое жителей Бурятии предстали перед судом за незаконный оборот боеприпасов и их контрабанду.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» таможенники обнаружили тайник в автомобиле, который следовал из России в Монголию. В машине жителя Бурятии нашли 5 тысяч патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия.

В ходе расследования было установлено, что у задержанного есть подельник, с которым он действовал в сговоре. Выяснилось, что мужчины вместе продумали план контрабанды, а боеприпасы они приобрели у третьего фигуранта дела.

Кяхтинский районный суд и Советский районный суд Улан-Удэ признали всех трёх виновными. Двое из них получили по шесть лет лишения свободы условно и штрафы в 160 и 150 тысяч рублей соответственно. Третий подсудимый – пять лет лишения свободы условно. 
контрабанда боеприпасы

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