Молодой человек буянил возле подъезда
Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии публично оскорбил полицейского, за что ему назначили штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В августе 25-летний молодой человек шумел и нарушал общественный порядок возле подъезда дома. Соседи вызвали полицию, вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа.
- На законные требования участкового уполномоченного последовать в отдел внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении гражданин публично высказал в адрес сотрудника полиции оскорбляющие нецензурные слова, - рассказали в прокуратуре.
Мировой судья судебного участка Муйского района назначил грубияну наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Мат в адрес полицейского обошёлся жителю Бурятии в 15 тысяч
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек буянил возле подъезда
Пострадала одна девушка-водитель
Нелегальные игорные точки работали по 11 адресам
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться
Парочка действовала в сговоре
Идёт тотальная вакцинация животных
Автоавария произошла на федеральной трассе
Она убила его одним ударом ножа
Мужчина отрицает, что имел дурные намерения в отношении девочек
Водитель остался жив
Произошло это на реке Нестериха
Её личность установили полицейские
Мужчина намыл его на ручье Дарасун
Пьяный автомобилист устроил ночной заезд
ДТП произошло в Кабанском районе