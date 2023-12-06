Мат в адрес полицейского обошёлся жителю Бурятии в 15 тысяч

Молодой человек буянил возле подъезда



Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии публично оскорбил полицейского, за что ему назначили штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.



В августе 25-летний молодой человек шумел и нарушал общественный порядок возле подъезда дома. Соседи вызвали полицию, вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа.



- На законные требования участкового уполномоченного последовать в отдел внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении гражданин публично высказал в адрес сотрудника полиции оскорбляющие нецензурные слова, - рассказали в прокуратуре.



Мировой судья судебного участка Муйского района назначил грубияну наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

