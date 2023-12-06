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Мат в адрес полицейского обошёлся жителю Бурятии в 15 тысяч

Мат в адрес полицейского обошёлся жителю Бурятии в 15 тысяч
Происшествия, 
Молодой человек буянил возле подъезда

Житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии публично оскорбил полицейского, за что ему назначили штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В августе 25-летний молодой человек шумел и нарушал общественный порядок возле подъезда дома. Соседи вызвали полицию, вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа.

- На законные требования участкового уполномоченного последовать в отдел внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении гражданин публично высказал в адрес сотрудника полиции оскорбляющие нецензурные слова, - рассказали в прокуратуре.

Мировой судья судебного участка Муйского района назначил грубияну наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.
полиция оскорбление представителя власти

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