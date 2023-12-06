С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн

1,3 миллиона рублей взыскали судебные приставы Бурятии с организаторов подпольных казино.
Как сообщал «Байкал-Dailу», суд вынес приговор пяти участникам преступной группы, которые вели нелегальный игорный бизнес, в августе 2023 года. Они незаконно проводили азартные игры два года по 11 точкам. Для этого арендовали нежилые помещения, расположенные преимущественно в подвалах по улицам Терешковой, Смолина, Геологическая, Свердлова, проспекту 50-летия Октября.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил фигурантам дела по 1 году 6 месяцев лишения свободы условно. Четверых из них, помимо основного наказания, обязали уплатить уголовные штрафы.
В соответствии с исполнительными документами, поступившими в службу судебных приставов Бурятии, суд постановил взыскать с двух должников 200 и 500 тысяч рублей, с остальных - по 300 тысяч рублей.
- В отношении должников были вынесены постановления о временном ограничении в выезде за пределы России. Один из должников был предупрежден по ст. 32 УИК РФ за злостное уклонение от уплаты штрафа, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Отметим, взысканные средства перечисляются в доход федерального бюджета.