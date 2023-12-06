С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн







Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил фигурантам дела по 1 году 6 месяцев лишения свободы условно. Четверых из них, помимо основного наказания, обязали уплатить уголовные штрафы.



В соответствии с исполнительными документами, поступившими в службу судебных приставов Бурятии, суд постановил взыскать с двух должников 200 и 500 тысяч рублей, с остальных - по 300 тысяч рублей.



- В отношении должников были вынесены постановления о временном ограничении в выезде за пределы России. Один из должников был предупрежден по ст. 32 УИК РФ за злостное уклонение от уплаты штрафа, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Отметим, взысканные средства перечисляются в доход федерального бюджета.



