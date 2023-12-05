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В Иркутске автомобиль провалился под лёд

В Иркутске автомобиль провалился под лёд
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Водитель остался жив

В Иркутске автомобиль провалился под лёд на реке Иркут. Произошло это в районе улицы Цветочной – машина находилась в 100 метрах от берега.

Водитель не пострадал, сообщили в администрации города.

Лёд в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Выезд на него в это время представляет угрозу жизни и здоровью.

За проезд по льду водных объектов вне переправы в Иркутской области предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
автомобили провалы под лед

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