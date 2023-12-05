В Улан-Удэ ветром сдуло новогоднюю ёлку

Произошло это у ТЦ Galaxy
В Улан-Удэ сильный ветер сдул новогоднюю ёлку.
Инцидент произошёл утром 5 декабря у ТЦ Galaxy. Из-за сильнейших порывов ветра ёлку унесло с крыльца, где она стояла, на землю.
Поднимать новогоднее дерево пока не торопятся. И спустя несколько часов после инцидента оно всё ещё лежит на тротуаре. Разве что место, где стояла ёлка, огородили сигнальной лентой.
Сегодня с раннего утра в Улан-Удэ разыгрался сильный ветер; по прогнозу синоптиков, его порывы могут достигать 24 м/с. Из-за непогоды уже закрылся Этнографический музей народов Забайкалья
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Произошло это у ТЦ Galaxy
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