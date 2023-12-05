В Бурятии отец и сын поставили на поток поставку палёной водки

Полицейские в ходе обысков по местам жительств обвиняемых, а также из точек продажи алкоголя изъяли 870 бутылок водки шести наименований объёмом 435 литров и около 543 литров спиртосодержащей жидкости. Как уточнили в прокуратуре, общая стоимость изъятого оценивается на сумму около 950 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в крупном размере организованной группой» и «Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере организованной группой». Наиболее строгим наказанием за совершение таких преступлений является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.