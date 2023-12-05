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В Бурятии отец и сын поставили на поток поставку палёной водки

В Бурятии отец и сын поставили на поток поставку палёной водки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчины окажутся на скамье подсудимых

В МВД по Бурятии раскрыли подробности уголовного дела о незаконном обороте палёной водки и спирта, которое на днях ушло на рассмотрение в Заиграевский районный суд. Как выяснилось, на скамье подсудимых окажутся 73-летний сельчанин и его 51-летний сын, живущий в Улан-Удэ. Ранее мужчины не были судимы.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, осуществлявших незаконный оборот в крупном размере немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии на территории Улан-Удэ и Заиграевского района. Установлено, что злоумышленники вели противоправную деятельность с августа 2021 по март 2023 года, пока не были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и коррупции регионального МВД. 51-летний фигурант поставлял своему отцу алкогольную немаркированную и спиртосодержащую продукцию, которую тот в районе сбывал частным лицам для дальнейшего распространения населению. Часть продукции реализовывалась в Улан-Удэ, - сообщили в министерстве внутренних дел.

 

Полицейские в ходе обысков по местам жительств обвиняемых, а также из точек продажи алкоголя изъяли 870 бутылок водки шести наименований объёмом 435 литров и около 543 литров спиртосодержащей жидкости. Как уточнили в прокуратуре, общая стоимость изъятого оценивается на сумму около 950 тысяч рублей.


 

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в крупном размере организованной группой» и «Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере организованной группой». Наиболее строгим наказанием за совершение таких преступлений является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

алкоголь

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